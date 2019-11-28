كابيتال جروب الأمريكية: سوق السندات الصينية تقدم فرصة جيدة لتنويع الاستثمارات

أكدت شركة "كابيتال جروب" إحدى أكبر شركات إدارة الأموال في الولايات المتحدة أن سوق السندات المحلية الصينية تقدم فرصة جيدة لتنويع الاستثمارات، مشيرة إلى اعتزامها استمرار استثماراتها الكبيرة هناك، رغم التوتر التجاري والسياسي بين بكين وواشنطن حاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيمس بلير مدير الاستثمار في الأدوات ذات العائد الثابت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشركة كابيتال جروب القول "لا يوجد أي شيء واضح يمكن أن يمنعنا من مواصلة ضخ الأموال بمرور الوقت للعمل في الصين.. نحن نفضل الحالة الصينية، سنواصل إضافة المزيد من الأصول إلى السوق المحلية الصينية".

وأشارت بلومبرج إلى أن هذا الموقف يجعل من كابيتال جروب التي تدير أصولا تزيد قيمتها على 1.8 تريليون دولار جزءا من التدفق القياسي لرؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق السندات المحلية الصينية، والتي فتحتها بكين أمام المستثمرين الأجانب بصورة متزايدة من أجل تخفيف الضغوط على اليوان الصيني، كما أن هذا التحرك يتعارض مع المخاوف بشأن حدوث انفصال مالي بين أكبر اقتصادين في العالم على خلفية التوترات التجارية والسياسية بينهما.

كان وزير الخزانة الأمريكي السابق هنري بولسون قد انتقد خلال حديثه أمام منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد ببكين في الأسبوع الماضي "أوهام الانفصال"، محذرا السياسيين ومسؤولي الحكومة الأمريكيين من توجيه مستثمري القطاع الخاص الأمريكيين بشأن كيفية استثمار أموالهم، لتحقيق أغراض خاصة بهؤلاء السياسيين والمسؤولين.

في الوقت نفسه، فإن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أدى إلى تراجع الطلب على سندات الخزانة الصينية بالدولار الأمريكي. ورفض بلير التعليق بشكل محدد على إمكانية الاستثمار في السندات الدولارية الصينية.

كانت مصادر مطلعة قد ذكرت أمس أن الصين ستتمكن من بيع سندات تعادل قيمتها 6 مليارات دولار خلال الطرح الأخير، الذي وصلت قيمة الاكتتاب فيه إلى حوالي 20 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الصين ستبيع سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 5ر1 مليار دولار وسندات مدتها 5 و10 سنوات بقيمة ملياري دولار لكل فئة وسندات مدتها 20 عاما بقيمة 500 مليون دولار، مضيفة أن الطلب القوي على السندات ساعد الخزانة الصينية في خفض العائد على هذه السندات بمقدار 25 نقطة أساس للفئة الأقل مدى ليصبح 35 نقطة أساس فوق سعر العائد على السندات الأمريكية المماثلة.

