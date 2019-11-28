ضغوط بيع تفقد الأسهم السعودية 24 نقطة .. والسيولة تهبط إلى ملياري ريال

واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة الثانية لتغلق عند 7853 نقطة فاقدة 24 نقطة 0.31 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" خمس نقاط 0.46 في المائة، ليغلق عند 1114 نقطة، بضغط من المصارف بقيادة سهم "الراجحي".

ويأتي التراجع وسط تداولات اعتيادية، حيث لم تشهد السيولة ارتفاعا عن معدلات الجلسة السابقة باستثناء أمس الأول، التي شهدت تداولات استثنائية في فترة المزاد بقيمة تجاوزت ثلاثة مليارات ريال. وأشير في التقرير السابق إلى وجود ضغوط بيعية تهدد المسار التصاعدي للسوق، خاصة مع تداوله دون 7920 نقطة، التي حاول تجاوزها خلال الجلسة لكنه فشل. ما لم يعد فوق تلك المستويات ستستمر الضغوط البيعية الناتجة من عمليات جني الأرباح أو وقف الخسارة بعد موجة من الارتفاع كسبت السوق نحو 500 نقطة ولا تزال تحافظ على معظمها.

فنيا، استمرار الضغوط البيعية في جلسة اليوم سيعرض السوق لتراجعات أشد حدة تصل بالسوق إلى مستويات 7660 نقطة، بينما المقاومة عند 7870-7920 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الجلسة عند 7877 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7927 نقطة رابحا 0.63 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7825 نقطة فادقا 0.66 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7853 نقطة فاقدا 24 نقطة 0.31 في المائة. وتراجعت السيولة 60 في المائة بنحو 3.4 مليار ريال لتصل إلى 2.2 مليار ريال، بمعدل 21 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 53 في المائة بنحو 100 مليون سهم لتصل إلى 90 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.16 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 11 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 104 آلاف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" 2 في المائة، يليه "المرافق العامة" 0.99 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 0.9 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" 1.5 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" 0.58 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 40 في المائة بقيمة 898 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 25 في المائة بقيمة 561 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 6 في المائة بقيمة 141 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "أنعام القابضة" 7.7 في المائة، ليغلق عند 9.40 ريال، يليه "مدينة المعرفة" 4.9 في المائة ليغلق عند 9.20 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" 4.4 في المائة ليغلق عند 69 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ريدان" 4.3 في المائة ليغلق عند 18.92 ريال، يليه "ساب" 3.4 في المائة ليغلق عند 35.80 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" 3.3 في المائة ليغلق عند 116.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 439 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 204 ملايين ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 145 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية