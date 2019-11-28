«نمو» تفقد 215 نقطة وسط تداولات بقيمة 55 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 215 نقطة 3.5 في المائة لتغلق عند 5959 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 17 في المائة إلى 55 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 30 في المائة إلى 1.2 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 38 في المائة إلى 3.2 ألف صفقة. وتصدر المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" بالنسبة القصوى ليغلق عند 187.20 ريال، و"التطويرية الغذائية" 1.6 في المائة ليغلق عند 63 ريالا. بينما تراجعت أربعة أسهم تصدرها "الصمعاني" 12 في المائة ليغلق عند 109.20 ريال، يليه "بحر العرب" 12 في المائة ليغلق عند 20.84 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" 7.3 في المائة ليغلق عند 53.10 ريال.
وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 19 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة عشرة ملايين ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 9.7 مليون ريال.
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