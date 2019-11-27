"تويتر" تحذر أصحاب الحسابات الخاملة

بدأت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إرسال تحذير للمستخدمين، فحواه أن من لم يدخل إلى حسابه لأكثر من نصف عام، سيحذف الحساب، كما أنها حددت المهلة الأولى التي تنتهي في 11 كانون الأول (ديسمبر المقبل).

ونقل موقع "ذا فيرج" المتخصص في الأخبار والتقارير التقنية عن إدارة "تويتر" قولها بهذا الشأن، "نحن نعمل على حذف الحسابات الخاملة، لنزود المستخدمين في تويتر بمعلومات يثقون بها، أكثر دقة ومصداقية. ويدخل في إطار هذا العمل توجيه نداء للمشتركين لاستخدام موقع التواصل الاجتماعي بأكثر فاعلية بعد التسجيل وفقا لسياستنا المتعلقة بالحسابات الخاملة".

ولم تحدد إدارة "تويتر" موعدا بالضبط للتعرف على أسماء المستخدمين المشطوبة، لكنها قالت إن عملية حذف الحسابات غير النشطة ستستغرق عدة أشهر.

وكانت "تويتر" قد قررت في 21 تشرين الثاني (نوفمبر)، السماح للمستخدمين بإخفاء الردود عن منشوراتهم، ورصدت الشركة أن معظم المستخدمين في فترة اختبار هذه الميزة الجديدة، يخفون الردود التي رأوا أنها غير لائقة أو مزعجة، كما فضل كثيرون إخفاء الردود بدلا من تشغيل الوضع الصامت.

يذكر أن عدد المستخدمين النشطين لـ"تويتر" شهريا يبلغ 330 مليون مستخدم، ويغرد المستخدمون بنحو نصف مليار تغريدة يوميا 80 في المائة منها تتم عن طريق الهاتف الخلوي.

وتظهر الأرقام أن 34 في المائة من حسابات "تويتر" تمتلكها إناث و66 في المائة للذكور، وفي الولايات المتحدة نحو 22 في المائة من البالغين لديهم حسابات على شبكة "تويتر".