طائرة "ناسا" .. من لندن إلى نيويورك في 4 ساعات

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لإطلاق أولى الرحلات التجارية بين المدن على متن طائرتها الجديدة في عام 2021.

وقالت "ناسا" إن الطائرة قادرة على اختراق سرعة الصوت، لتقطع المسافة ما بين لندن ونيويورك في أربع ساعات فقط، مبينة أنها ستقوم برحلات أرخص من الطائرة السابقة، التي جرى إيقاف رحلاتها والمعروفة بـ"الكونكورد".

تم تصميم الطائرة بشكل يحد من مستوى الضوضاء الناتجة عن اختراق سرعة الصوت. وبحسب الوكالة، فإن تصميم الأنف الخاص بالطائرة سيخفض من حدة الصوت.

ويأتي تصميم الأنف على شكل منقار "البط" الحاد ليقلص الصوت إلى 75 ديسيبل فقط، هذا التصميم سيسمح بالاستغناء عن مقصورة الطيار المزودة بالنوافذ، ليجلس الطيارون في مقصورة تعمل بنظام محاكاة فيديو في مقدمة الطائرة.

وسيتم استخدام كاميرتين خارجيتين للإسهام في نظام الرؤية الخارجي، حيث سيتم جمع المعلومات البيانية وتقديمها على شكل بيانات ثلاثية الأبعاد.

يذكر بأن الطائرة الجديدة تعرف بـX-59، وتصل سرعتها إلى 1500 كيلومتر في الساعة، وهي أقل سرعة من طائرة "الكونكورد" التي كانت سرعتها تصل إلى 2.180 كيلومترا في الساعة، في الوقت الذي تصل فيه سرعة معظم رحلات الطيران الحالية إلى 965 كيلومترا في الساعة، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتتسع الطائرة لـ40 مسافرا فقط، بسعر تذكرة يصل لنحو 6 آلاف جنيه استرليني، وهو قليل مقارنة بسعر طائرة "الكونكورد" التي كانت فيها أسعار التذاكر تصل لنحو عشرة آلاف جنيه استرليني.