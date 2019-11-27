الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها بفعل التفاؤل حيال اتفاق أمريكي صيني

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة اليوم الخميس، مع صعود شركات الاتصالات بعد تقرير بأن دويتشه تليكوم تدرس اندماجا محتملا مع أورنج الفرنسية، في حين ساعدت آمال إنهاء النزاع التجاري الأمريكي الصيني على تحسين المعنويات أيضا.

وزاد سهم دويتشه تليكوم 1.3 في المائة بعد التقرير الذي نشرته صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية. واستقرت أسهم أورنج دون تغير يذكر حيث قالت الشركة إنه "لا توجد أفكار أو نقاشات جارية."

وتصدر مؤشر قطاع الاتصالات الأداء في أوروبا بصعوده أكثر من واحد في المائة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 في المائة إلى ذروة جديدة لأربع سنوات حيث استمر تدعم الثقة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء عندما قال إن واشنطن في "المخاض الأخير" لاتفاق تجارة مع الصين.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة هي الأخرى.

وقالت سيمونا جامباريني، خبيرة الأسواق في كابيتال إيكونوميكس، "تصريحات ترامب أعطت بالتأكيد دفعة للأسواق الأوروبية.

"التحرك هادئ حتى الآن لأننا سمعنا تصريحات مماثلة من قبل ولم تترجم فعليا إلى شيء ملموس والناس مازالوا متشككين بعض الشيء حيال التجارة."