النفط فوق 64 دولارا بفضل آمال التجارة وتوقعات الإبقاء على اتفاق خفض الإمدادات

قفز سعر النفط اليوم فوق 64 دولارا للبرميل، إذ عوض التفاؤل حيال التوصل قريبا لاتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين، رغم تقرير أمريكي أظهر زيادة مفاجئة في مخزونات الولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز"، صعد خام برنت 20 سنتا عند 64.47 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات عند 58.48 دولار للبرميل.

وارتفع النفط على مدى اليومين السابقين بفضل توقعات بأن الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للخام في العالم، ستوقعان قريبا اتفاقا أوليا لتبدأ نهاية نزاعهما التجاري المستمر منذ 16 شهرا.

وقال تاماس فارجا من شركة السمسرة في النفط "بي.في.إم"، إن "التفاؤل حيال اتفاق التجارة مستمر"، وعزز ذلك تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأن الولايات المتحدة والصين اقتربتا من الاتفاق بعدما تحدث مفاوضون كبار هاتفيا واتفقوا على مواصلة بحث القضايا المتبقية.

وتلاقي الأسعار دعما من توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بينهم روسيا سيبقون على اتفاقهم لخفض الإنتاج.

ويعقد المنتجون في إطار ما يعرف بتحالف "أوبك+" اجتماعاتهم المقبلة لمراجعة سياستهم النفطية في الخامس والسادس من كانون الأول (ديسمبر)، ومن المتوقع أن يمددوا اتفاقهم لخفض الإنتاج حتى موعد أبعد في 2020.

ويتأهب المنتجون في "أوبك" وخارجها إلى اجتماع مهم سيكون له تأثير واسع على السوق بنهاية الأسبوع المقبل لبحث سياسات الإنتاج في 2020 في ضوء تخفيضات الإنتاج القائمة ووسط توقعات بتمديد وتعميق تخفيضات الإنتاج لعلاج وفرة متوقعة في الإمدادات في النصف الأول من العام المقبل.

ويقول مختصون ومحللون نفطيون إن العقود الآجلة للخام تراجعت على نحو مؤثر بسبب تقارير عن زيادة مفاجئة في بيانات المخزونات الأمريكية ولكن التركيز على آمال حدوث تطورات إيجابية في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ما زالت باقية وتمنع اتساع دائرة التراجعات السعرية، وتحول دون الدخول إلى موجة هبوطية، خاصة في ضوء الإجراءات المرتقبة من جانب المنتجين خلال اجتماع الأسبوع المقبل في فيينا.

وفي هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، جون هال، مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، إن ارتفاع مستوى المخزونات لم يضعف الثقة باستمرارية نمو الطلب وفي التوقعات الإيجابية للاقتصاد العالمي، خاصة في ضوء تركيز السوق على محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتوقع ميلادا وشيكا لصفقة جديدة تنهي حالة التصاعد في حرب التجارة وتوقف سباق التعريفات الجمركية المتبادلة.

وأضاف جون هال أنه بحسب بيانات معهد البترول الأمريكي، فإن المخزونات الأمريكية ارتفعت 3.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وذلك على عكس التوقعات المسبقة، ما كبح المكاسب السعرية، التي تحققت في الأيام السابقة، وعزز توقعات استمرار وفرة الإمدادات وتسارع وتيرة الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل.

من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، أندرو موريس، مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة والصين في "المخاض النهائي" للصفقة التجارية أمر إيجابي للغاية ورفع معنويات المستثمرين وعزز توقعات نمو الاقتصاد العالمي، ومن ثم الطلب العالمي على النفط، مشددا على أهمية تعزيز التفاهم بين الاقتصادين الكبيرين وتجنب التأخير في تسوية النزاعات التجارية واقتحام كل الملفات الشائكة لإنهاء المخاوف العالمية واستعادة النمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة.

وذكر موريس أن أنباء وتطورات مفاوضات التجارة ستظل خلال الفترة المقبلة المحرك الرئيس لأسعار النفط إلى جانب عوامل أخرى مهمة مثل المخاطر الجيوسياسية وبيانات المخزونات وتطورات بيانات العرض والطلب، مشيرا إلى الحاجة إلى مزيد من التأكيدات على أن السوق على وشك الوصول لصفقة جزئية مرحلية في مفاوضات التجارة.

من ناحيته، يقول لـ"الاقتصادية"، دان بوسكا كبير محللي بنك "يوني كريديت" الدولي، إن تحالف "أوبك+" سيضع خلال اجتماعه المقبل الأولوية لعلاج فائض المخزونات، التي ستكون موضع تدقيق، خاصة أنها تستهدف منذ انطلاق التعاون المشترك بين المنتجين إلى إعادة المخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى المستوى المتوسط في خمسة أعوام، ولكن بيانات إدارة معلومات الطاقة يظهر أن المخزونات ارتفعت في 9 من أصل 10 أسابيع حتى منتصف الشهر الجاري، وهو مؤشر مقلق يعكس تعثر واحد من الأهداف المهمة والرئيسة لشراكة المنتجين.

وأوضح بوسكا، أن تحالف "أوبك+" يلعب دورا رئيسا في قيادة الصناعة، وهو ما جعل الأنظار الدولية تترقب نتائج الاجتماع المقبل، حيث يدرك الجميع أن "أوبك" وروسيا تسيطر على 50 إلى 55 في المائة من إجمالي الإنتاج، وحتى مع ثورة النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة يظل تأثير هذه الكتلة كبيرا ومحركا للسوق فقد أدى اتفاق خفض الإنتاج البالغ 1.2 مليون برميل يوميا والممتد في تطبيق إلى آذار (مارس) المقبل إلى تحفيز التوازن بين العرض والطلب في الأسواق الدولية على نحو كبير.

بدورها، تشير الدكتورة ناجندا كومندانتوفا، كبيرة محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، إلى أن استمرار التنسيق والتفاهم السعودي الروسي له انعكاسات إيجابية واسعة على السوق، وفي التغلب على كثير من الصعوبات، التي اعترت السوق خلال الآونة الأخيرة، وبالتحديد الحرب التجارية والمخاطر الجيوسياسية، لافتة إلى أن السعودية وروسيا تسيطران بالفعل على ما بين 25 و30 في المائة من جميع الصادرات النفطية في العالم ولهما سياسات مرنة تمكن من علاج المتغيرات والمستجدات في السوق العالمية.

وأضافت لـ"الاقتصادية"، أن الإنتاج الأمريكي يحاول التغلب على مشكلات تباطؤ الحفر وتعثر التمويل في مسعى لفرض السيطرة على السوق العالمية، خاصة أن الدولار هو العملة العالمية المستخدمة في تداول النفط، ولكن سيبقى دور "أوبك" وروسيا رئيسا، حيث تسعى المنظمة لنشر فكر الشراكة والتعاون بين المنتجين وليس التنافس، حيث تلعب طفرة النفط الصخري الأمريكي دورا مكملا لمنظومة الطاقة العالمية، ولن تكون بديلا لـ"أوبك" وروسيا.