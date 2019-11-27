ارتفاع أسواق المال العالمية بفضل آمال التجارة وبيانات اقتصادية

بلغت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الافتتاح اليوم، إذ أشارت أحدث البيانات إلى متانة الاقتصاد المحلي وظل المستثمرون على تفاؤلهم حيال تسوية لحرب التجارة الأمريكية الصينية الدائرة منذ فترة طويلة، وفقا لـ"رويترز".

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 34.79 نقطة، بما يعادل 0.12 في المائة ليصل إلى 28156.47 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.97 نقطة أو 0.16 في المائة ليسجل 3145.49 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 21.66 نقطة أو 0.25 في المائة إلى 8669.60 نقطة.

من جهة أخرى، ارتفعت أسهم أوروبا إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام اليوم بعد أن أثارت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب الآمال في التوصل إلى حل وشيك لحرب تجارية طال أمدها مع الصين.

وقال ترمب اليوم الأول، إن واشنطن في "المخاض الأخير" من العمل على اتفاق من شأنه نزع فتيل حرب تجارية مستمرة منذ 16 شهرا مع بكين.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة تقوده شركات التعدين الشديدة التأثر بالتجارة.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية للجلسة الرابعة على التوالي بفضل توقعات متزايدة باقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام اتفاق لخفض التصعيد في الحرب التجارية بينهما.

وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعا 0.28 في المائة إلى 23437.77 نقطة، وقادت الشركات المرتفعة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والمعدات الصناعية المكاسب، وارتفع المؤشر القياسي 16.78 في المائة منذ بداية العام الجاري.

وتلقت الأسهم اليابانية دعما من تزايد فرص التحفيز المالي، وقال مسؤول كبير في الحزب الحاكم اليوم، إنه يعتقد أن الحكومة تسعى جاهدة لتجميع حزمة إنفاق تحفيزي بقيمة عشرة تريليونات ين (92 مليار دولار) تقريبا.

وتقدمت 150 سهما على مؤشر نيكاي مقابل تراجع 72. وتصدرت شركة سكرين هولدينجز لإنتاج معدات تصنيع أشباه الموصلات قائمة الأسهم الرابحة بالنسبة المئوية، إذ صعدت أسهمها 4.56 في المائة تلتها شركة هيتاشي لمعدات البناء، التي ارتفعت أسهمها 3.78 في المائة. وتصدرت شركة خدمات الإنترنت "زد هولدينجز" قائمة الأسهم الخاسرة بالنسبة المئوية إذ تراجعت أسهمها 3.13 في المائة تلتها شركة الإنشاءات والهندسة "جيه جي سي هولدينجز"، التي خسرت أسهمها 2.64 في المائة.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.31 في المائة إلى 1710.98 نقطة.