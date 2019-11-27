روبوتات تنوب عن الطلاب في المدارس اليابانية

بدأت مدرسة في اليابان برنامجا تجريبيا يتيح للطلاب المرضى إرسال روبوتات إلى الفصل الدراسي نيابة عنهم. وينفذ البرنامج في مدرسة توموبي هيجاشي في كاساما، وهي مدينة تبعد 60 ميلا شمالي طوكيو.

ويسمى نموذج الروبوت "أوري هيمي"، وطور بواسطة مختبر أوري. ويأتي الروبوت الصغير بحجم تمثال مصغر صمم ليوضع على سطح مكتب أو طاولة. ويتميز بوجود ذراعين وكاميرا مثبتة في رأسه، ويمكن التحكم في كل منها عند بعد، عبر واجهة جهاز لوحي بشاشة تعمل باللمس.

ومنذ 31 تشرين الأول (أكتوبر)، ربط الطلاب المرضى في مدرسة بمنصة أوري هيمي، التي توضع على مقاعدهم، ما يتيح لهم متابعة الحصة الدراسية مباشرة من خلال الكاميرا المثبتة على الرأس وذلك بحسب "روسيا اليوم".

وسيتمكن الطلاب من التحدث عبر الميكروفون "عن بعد"، حيث يبث "أوري هيمي" صوتهم من خلال مكبرات الصوت المدمجة. كما يمكن لهم تدوير رؤوس الروبوتات للنظر إلى مناطق مختلفة من الفصل الدراسي، إضافة إلى أمرها بإجراء إيماءات انفعالية بسيطة، مثل التلويح والإشارة والتصفيق.