الأسهم السعودية تغلق على تراجع للجلسة الثانية والسيولة عند 2.2 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على تراجع للجلسة الثانية على التوالي وذلك بضغط من قطاع البنوك، فيما استمر المؤشر العام دون مستوى 8 الاف نقطة.

وتراجع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 24 نقطة أو ما يعادل 0.3 في المائة عند مستوى 7853 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 2.25 مليار ريال مقارنة بالجلسة السابقة والبالغة 5.7 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 90.1 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 104.6 ألف صفقة.



وتصدرت أسهم شركة أنعام القابضة المكاسب للجلسة الثانية على التوالي بارتفاع بلغ 7.6 في المائة، فيما أرتفعت أسهم شركة مدينة المعرفة بنحو 5 في المائة، ونحو 4.4 في المائة من المكاسب لأسهم شركة إكسترا كثالث أعلى الشركات من حيث المكاسب، في المقابل ارتفعت أسهم 78 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 95 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.



وتصدرت أسهم شركة ريدان الخسائر بنحو 4 في المائة، تلاه بنك ساب بنحو 3.3 في المائة، وكذلك تراجعت أسهم شركة الكثيري بنحو 3.3 في المائة.



وكان سوق نمو قد تراجع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 3.5 في المائة، فيما بلغت قيم التداول نحو 55.2 مليون ريال وذلك عبر تداول 1.2 مليون سهم.

