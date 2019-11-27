"طوكيو جاز" تستهدف مضاعفة أرباحها الخارجية إلى 200 مليار ين بحلول 2030

قال تاكاشي أوشيدا رئيس شركة الطاقة اليابانية طوكيو جاز اليوم إن الشركة تستهدف زيادة أرباح أنشطتها الخارجية بمقدار الضعف تقريبا، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات والدخول في صفقات استحواذ واندماج.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن أوشيدا القول إن الشركة تستهدف الوصول بأرباحها بحول 2030 إلى 200 مليار ين مقابل 120 مليار ين حاليا. كما تستهدف الشركة زيادة كميات الغاز الطبيعي المسال التي تتداولها إلى 20 مليون طن سنويا بحلول 2030 مقابل 17 مليون طن سنويا حاليا.

كما تستهدف طوكيو جاز خفض انبعاثات أنشطتها من غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 10 ملايين طن بحلول 2030، في حين تعتزم التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030 مقابل 490 ميجاوات في العام الحالي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.