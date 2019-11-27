بعد توسع أعمالها في الخارج.. "شاومي" ترفع مبيعاتها بنسبة 1%

أعلنت شركة شاومي الصينية للهواتف المحمولة اليوم ارتفاع أرباحها الربعية بنسبة 1%، وذلك عقب توسع أعمالها في الخارج وتعزيز مبيعاتها عبر شبكة الإنترنت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شاومي، أكبر ثاني شركة هواتف محمولة بعد هواوي، سجلت صافي دخل يقدر بـ 2.53 مليار يوان (360 مليون دولار) خلال ثلاثة أشهر حتى سبتمبر الماضي.

وقد ارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 53.66 مليار يورو مقارنة بـ 53.3 مليار يوان خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن مبيعات شاومي ارتفعت في الهند وأوروبا، مما ساهم في تعويض انخفاضها في الصين بسبب المنافسة من هواوي وشركات أخرى.

ويشار إلى أن شاومي تعد رابع أكثر شركة هواتف محمولة ربحية على مستوى العالم. وأفادت شركة أي دي سي البحثية بأن مبيعاتها للهواتف المحمولة تراجعت بنسبة 3.3% لتصل إلى 32.7 مليون وحدة في الربع الذي انتهى في سبتمبر الماضي، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الحصة السوقية لشركات سامسونج الكورية الجنوبية وهواوي وأوبو، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية .