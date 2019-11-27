شراكة جديدة لمجموعة سيتي لكرة القدم ترفع قيمتها إلى 5 مليارات دولار

ارتفعت القيمة المالية للشركة المالكة لنادي مانشستر سيتي الانجليزي لكرة القدم اليوم عقب استثمار جديد من شركة أميركية، لتصل الى نحو 5 مليارات دولار، وهو رقم قياسي لمجموعة رياضية بحسب الصحافة الانكليزية.

وأفادت مجموعة سيتي لكرة القدم في بيان عن توقيع اتفاقية للحصول على استثمار بقيمة 500 مليون دولار من شركة سيلفر لايك الاستثمارية الاميركية، على أن تمتلك هذه الاخيرة نحو 10 بالمئة من رأس المال، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

و"مجموعة سيتي لكرة القدم" هي شركة قابضة "إماراتية - صينية" تأسست عام 2014 للإشراف على إنشاء وإدارة مجموعة من أندية كرة القدم.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الإماراتي خلدون المبارك "مع سيلفر لايك، نؤمن بقوة بالفرص التي تتأتى بفضل التقارب بين الترفيه والرياضة والتكنولوجيا، وبالتالي بقدرة مجموعة سيتي لكرة القدم على النمو على المدى الطويل".

ورفع الاستثمار الجديد القيمة السوقية لمجموعة سيتي إلى 4.8 مليارات دولار، وهو رقم قياسي لمجموعة رياضية، بحسب وسائل إعلام إنجليزية.