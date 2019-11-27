لاجارد: مهمة المركزي الأوروبي الحفاظ على استقرار قيمة اليورو

قالت كريستين لاجارد الرئيسة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي اليوم إن مهمة البنك هي الحفاظ على استقرار قيمة اليورو وجعله وسيلة آمنة للمدفوعات.

وأضافت "وبالتالي مهمتنا الآن هي رعاية هذه الثقة والحفاظ عليها من خلال ضمان أن تكون الأوراق النقدية آمنة وأنظمة الدفع فعالة وقيمة اليورو مستقرة". جاء ذلك قبل أن توقع لاجارد أول أوراق نقد لليورو تحمل اسمها في احتفال رسمي، وفقا لـ"رويترز".