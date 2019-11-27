عمومية "وفرة" توافق على تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع نظام الشركات

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية اليوم عن نتائج اجتماع الجمعيّة العامة الغيرعادية والذي عقد في الرياض، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة وتصويت عن بعد ) 2.75%، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:
1- الموافقه على تعديل نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات.
2- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بأغراض الشركة.
3- الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بالأسهم الممتازة.
4- الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بإدارة الشركة.
5- الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بصلاحيّات المجلس.
6- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بمكافأة أعضاء المجلس.
7- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بصلاحيّات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
8- الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بنصاب اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة.
9- الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بنصاب اجتماع الجمعيّة العامّة غير العاديّة.
10- الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بتوزيع الأرباح.
الحضور من الأعضاء:
1- خالد عبدالعزيز عبدالرحمن الماجد رئيس مجلس الادارة
2- ابراهيم محمد هادي آل دغرير نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة المراجعه ورئيس لجنة المكافئات والترشيحات
3- تركي مسعود مهدي آل عباس العضو المنتدب
4- عمار محمد حسين العبادي عضو مجلس
5- صالح حسن صالح اليامي عضو مجلس
الغياب من الأعضاء:
1- محمد احمد عبهل آل حيدر عضو مجلس
2- طارق عماد عبدالاله نصيف عضو مجلس
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها
1- ابراهيم محمد هادي آل دغرير رئيس لجنة المراجعه ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات.
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