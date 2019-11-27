«نمو» تصعد للجلسة الثانية بتداولات قيمتها 47 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية؛ لتغلق عند 6175 نقطة رابحة 389 نقطة نحو 6.7 في المائة. وارتفعت قيمه التداول 71 في المائة إلى 47 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 45 في المائة إلى 926 ألف سهم. أما الصفقات، فارتفعت 20 في المائة إلى 2.3 ألف صفقة. وارتفعت أربعة أسهم مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" بالنسبة القصوى؛ ليغلق عند 156 ريالا، يليه "الصمعاني" بالنسبة القصوى؛ ليغلق عند 124.80 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" 7.5 في المائة؛ ليغلق عند 57.30 ريال، بينما تصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" 4.6 في المائة؛ ليغلق عند 62 ريالا، يليه "العمران" 0.12 في المائة؛ ليغلق عند 40.95 ريال.
وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 17 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 7.9 مليون ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 5.2 مليون ريال.
أسواق الأسهم- السعودية
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