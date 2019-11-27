وزير الثقافة يوجه بدراسة سبل تطوير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم

وجه الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، بتشكيل لجنة مختصة لدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وسبل تطويرها وتعزيز رسالتها، على أن ترفع نتائجها إليه خلال 30 يوما.

كما وجه اللجنة بدراسة الاستفادة من عضوية المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة، وتفعيل الدور الاستشاري للجهات المعنية في المملكة مع المنظمات التابعة، والعمل على تقييم الوضع الراهن وتحديد فرص التطوير في اللجنة الوطنية، مع تأكيد أهمية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل.

وشدد وزير الثقافة على أهمية تحديد أجندة الأولويات الوطنية، وبناء حوكمة تكاملية مع المنظمات التابعة.

وأكد وزير الثقافة في التوجيه أهمية دور اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في توظيف المقومات الاستراتيجية للمملكة، وإبراز وتعزيز مكانتها إقليميا ودوليا رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية، لتحقيق أهدافها على المستويات كافة في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي.

من جهة أخرى، التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، في العاصمة الإيطالية روما أمس، داري فرانسيسكيني وزير التراث والأنشطة الثقافية والسياحية في إيطاليا، وبحث معه سبل التعاون وتعزيز الشراكة في قطاع الثقافة والفنون بين البلدين.