«سند محمد بن سلمان»: 26 ألف مستفيد بعطاء تجاوز 520 مليون ريال

حرصا من الأمير محمد بن سلمان، على مساندة الشباب واستكمالا لجهوده في برنامج "سند محمد بن سلمان" الهادفة إلى الإسهام في تحقيق الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع؛ أكد البرنامج الصرف لمستفيدي مبادرة "سند الزواج" الذين تجاوز عددهم 26 ألف شاب من مختلف مناطق المملكة، بإجمالي عطاء تجاوز 520 مليون ريال.

وأوضح البرنامج أنه تم قبول جميع من تنطبق عليهم شروط المبادرة دعما من ولي العهد، الذي يأتي استمرارا لما يقدمه من مبادرات مجتمعية غير ربحية تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع.

وتهدف مبادرة "سند الزواج" إلى الوصول إلى المستفيدين من حديثي الزواج في مختلف مناطق المملكة عن طريق منصة إلكترونية يتم التقديم من خلالها والتحقق عبر الربط الآلي مع مختلف الجهات الحكومية، كما يحرص البرنامج على تضمين المحتوى المعرفي في مبادراته المختلفة، حيث يتطلب التقديم اجتياز دورة الوعي المالي كعنصر أساس لاستكمال التسجيل.

يذكر أن مبادرة "سند الزواج" إحدى مبادرات برنامج "سند محمد بن سلمان" التي تقدم العون المباشر لدعم شباب الوطن، حيث تضمنت مستهدفاتها مساندة 25 ألف شاب من حديثي الزواج وتم تجاوز العدد المستهدف بأكثر من ألف مستفيد وقبول جميع من تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين، علما أن البرنامج يعمل على مبادرات أخرى إضافية في مختلف المجالات.