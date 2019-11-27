اليوم .. انطلاق «إنسومنيا» للألعاب والرياضات الإلكترونية

يترقب محبو الألعاب الإلكترونية انطلاق مهرجان إنسومنيا للألعاب الإلكترونية اليوم، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويستمر المهرجان حتى 30 تشرين الثاني (نوفمبر)، ومن المتوقع أن يجتذب آلاف اللاعبين من جميع أنحاء المنطقة إلى قلب العاصمة في واجهة الرياض.

وتتمتع سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للألعاب الإلكترونية بأعلى معدل للنمو في العالم، وذلك بواقع 25 في المائة سنويا. وتعد المملكة الأسرع نموا، بمعدل أن واحدا من كل شخصين يقضيان وقتهما على الإنترنت يمارس الألعاب الإلكترونية. كما تمتلك المملكة كذلك أعلى معدل عالمي في استخدام الهواتف الذكية. وتعد الألعاب الإلكترونية السبب الأول لاستخدام الأفراد الإنترنت بعد وسائل التواصل الاجتماعي، لذا تجتذب المملكة اهتمام الشركات العالمية.

يتميز مهرجان "إنسومنيا"، الذي يحظى بمشاركة ضيوف دوليين، بالتفاعل ويقدم أفضل مواد عالم الألعاب، متضمنة مسابقات ونهائيات الألعاب الإلكترونية، ومسابقات "كوسبلاي"، وعروضا على المسرح، وألعاب الزمن الجميل، إضافة إلى مسابقات أبرز الألعاب الإلكترونية، فورتنايت، ببجي، أوفر ووتش، فيفا20، وغيرها كثير.

وقال مارتين جيبز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيم، "تعد المملكة أسرع أسواق العالم نموا في مجال الألعاب الإلكترونية. وتتميز أسواق الشرق الأوسط بطلب كبير على هذا المحتوى. كما يسعدنا أن نقدم حدثا فريدا في المملكة".