رقم قياسي جديد في معرض الرياض للسيارات للمدفع البشري

حقق المغامر الأمريكي ديفيد سميث جونيور مساء أمس، رقما قياسيا جديدا في معرض الرياض للسيارات، عبر وصوله إلى 27.12 متر من خلال المدفع البشري، وسط حضور ومتابعة كثير من الزوار الذين ملأوا مدرجات المعرض.

وسجل الرقم الجديد في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، ليصبح أحد الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في معرض الرياض للسيارات.

ويمارس ديفيد هذه المغامرة منذ 22 عاما، وقد أداها أكثر من ثمانية آلاف مرة في 15 دولة، حيث يعد من الجيل الثاني الذي يؤدي هذه المغامرة في عائلته.

وتصنف فعاليات معرض الرياض للسيارات أحد أضخم الفعاليات المقامة لمحبي السيارات، إذ تتضمن عروضا حية لـ مطاردات السيارات، إضافة إلى عروض "الدرفت" وسباق محاكاة السيارات، التي تقدم التقنية ذاتها لمتسابقي الفورمولا.

وأتاح المعرض ولأول مرة في المملكة الفرصة لعشاق السيارات المعدلة والكلاسكية والنادرة وشغوفي قطع التعديل والإكسسوارات، للاطلاع على تلك السيارات أو شرائها.

وشهد المعرض تدشين سيارة المستقبل "سيارة 2030"، التي تعد الوحيدة في العالم، وصممت خصيصا لموسم الرياض، وتحديدا لمعرض الرياض للسيارات، حيث طرحت في المزاد إلى جانب أكثر من 1200 سيارة نادرة وكلاسيكية وفاخرة ومعدلة.

واستهوت السيارات الكلاسيكية عشاقها في المعرض"، وحظي الجناح الذي يوجد فيه أكثر من 200 سيارة كلاسيكية بإعجاب الزوار، حيث اشتمل على أندر وأهم السيارات في العالم، إضافة إلى التاريخ الزمني لصناعة السيارات الفاخرة والمعدلة.

كانت قصة سيارة "كاديلاك" موديل 1959 الشهيرة بجمالها وتصميمها وحضورها في المعرض ملهمة لكثير من عشاق تلك السيارات، كونها كانت مملوكة لعائلة أمريكية اقتنتها منذ زمن طويل للاستمتاع بها وتعد من السيارات النادرة والمرغوبة.