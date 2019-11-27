سعودية تنجب 3 توائم في مستشفى د. سليمان الحبيب في القصيم

بعد 15 عاما من الانتظار، وعدد مماثل من محاولات الإنجاب التي لم يكتب لها النجاح، أصبحت المواطنة السعودية "م. ق" أما لأول مرة، بعد أن أنجبت ثلاثة توائم، بفضل الله ثم بجهود فريق طبي متخصص في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في القصيم، وفي مشهد إنساني مؤثر عبرت الأسرة عن سعادتها الكبيرة بتحقيق حلمها الذي طال انتظاره، شاكرة الله -عز وجل- على ذلك.

إلى ذلك قال الدكتور وليد الشرطان استشاري علاج العقم والمساعدة على الإنجاب ورئيس الفريق الطبي، والحاصل على البورد الفرنسي: إن الفريق الطبي تمكن من تشخيص الحالة ومن ثم علاجها، حيث كانت تعاني عقما أوليا لما يقارب الـ15 عاما، نتيجة إصابتها بمتلازمة تكيس المبايض من النوع المتقدم. وقد أجرت 15 محاولة لأطفال الأنابيب في عدد من المستشفيات والعيادات المتخصصة ولم يكتب لها النجاح.

وأوضح الدكتور الشرطان أن الزوجين راجعا المستشفى وهما يشكيان من تأخر الإنجاب لديهما منذ 15 عاما، مشيرا إلى أنه تم إخضاعهما للكشف السريري والفحوص المخبرية الدقيقة والأشعة بعد أن تمت دراسة تاريخهما المرضي، الذي أظهر أن الزوج سليم وأن الزوجة تعاني عقما أوليا.

وأضاف الدكتور الشرطان، أنه بناء على ما سبق تم وضع خطة علاجية للزوجة ارتكزت في الأساس على اللجوء لأطفال الأنابيب، وتم شرح نتيجة التشخيص، وتفاصيل ومراحل العملية للأسرة، التي تجاوبت مع الفريق الطبي خلال مراحل العملية المختلفة إلى أن تكللت في نهاية المطاف بالنجاح، فبعد متابعة حثيثة طوال فترة الحمل أنجبت الأم ثلاثة توائم جميعهم يتمتعون بصحة جيدة.

يذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في القصيم يضم مركزا متخصصا في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، وبه مختبر خاص لمثل هذه الحالات يوفر بيئة آمنة للأجنة تزيد من نسب نجاح الحمل. ويعمل به نخبة من أفضل الاستشاريين من حملة البورد الأمريكي والكندي والزمالات البريطانية في هذا التخصص والتخصصات ذات الصلة مثل المسالك البولية، أمراض الذكورة، الغدد، والنساء والولادة، إضافة إلى أنه يتم مراعاة خصوصية المرضى والمراجعين والتعامل بأقصى درجات السرية مع كل حالة وبدقة متناهية.

ويشار أيضا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح مركز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بالقصيم في تحقيق أحلام الأسر في الإنجاب، حيث سبق للمركز، بتوفيق من الله ومن ثم بكوادره العالية التأهيل وتجهيزاته التشخيصية والعلاجية المتقدمة.