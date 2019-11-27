ربط محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بشبكة الكهرباء الوطنية

أعلنت "أكوا باور" نجاح ربط "محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية"، أول مشروع للطاقة المتجددة في المملكة، بشبكة الكهرباء الوطنية الرئيسة، وبدء المحطة في الإنتاج الفعلي وتزويد الشبكة بالطاقة الكهربائية ليدخل المشروع مرحلة التشغيل التجريبي وفق الجدول المحدد له قبل نهاية العام الجاري.
وتبلغ نسبة التوطين في مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية 100 في المائة خلال العام الأول من التشغيل، ويشكل أبناء منطقة الجوف 90 في المائة من كادر التشغيل والصيانة. كما بلغت نسبة المحتوى المحلي بالمشروع أكثر من 30 في المائة خلال مرحلتي التطوير والإنشاء، إلى جانب نجاح المشروع في تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين ساعة عمل آمنة دون أي إصابات خلال مراحل تطوير المحطة وبنائها. وأشاد محمد بن عبد الله أبونيان، رئيس مجلس إدارة "أكوا باور"، بإنجاز خطوة الربط بالتقدم اللافت في سير العمل، مؤكدا الالتزام بالوقت المحدد لتدشين وتشغيل المحطة تجاريا حسب ما هو مقرر قبل نهاية العام الجاري. وقال أبونيان، "وصلنا بحمد الله إلى مرحلة التشغيل التجريبي وبدء أول إنتاج للكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة، وسيتم تدشين المحطة تجاريا في الموعد المحدد قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حجم الجهد المبذول والحرفية والكفاءة العالية في تنفيذ المشروع، وحجم الالتزام بأعلى مستويات الجودة والأمان والسلامة خلال مرحلة التنفيذ".
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