«التعاونية» تطلق عرضا خاصا لعملاء الشامل

ضمن الشراكة التي تربط بين التعاونية رائدة التأمين في المملكة ونادي الهلال، زعيم آسيا، أطلقت شركة التعاونية للتأمين عرضا خاصا لعملاء الشامل لتأمين المركبات، الذي يتيح لهم فرصة الحصول على قميص نادي الهلال هدية مع كل وثيقة مجددة أو جديدة تصدر خلال الفترة من بداية العرض إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019.

يأتي ذلك في إطار حملة موسعة تنفذها التعاونية لخدمة القاعدة الكبيرة من جماهير الهلال وتلبية احتياجاتهم من برامج تأمين المركبات التي تقدمها التعاونية، شركة التأمين الرائدة في المملكة، حيث توفر الحماية لمختلف أنواع السيارات في المملكة وتتضمن التأمين الشامل للمركبات، وتأمين سند للمسؤولية ضد الغير، وتأمين سند بلس للمركبات الخصوصية، حيث تمنح هذه البرامج تغطيات أساسية للمركبة المؤمن عليها، وللمسؤولية الناتجة عن أضرار الغير وممتلكاتهم، إضافة إلى التوسعات التي تتيحها لزيادة الحماية للمركبة وللسائقين والركاب.