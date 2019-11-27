ويليام للعويس: لم أقصد إصابتك

قدم البرازيلي ويليام ألفيس مهاجم فريق الفيصلي لكرة القدم، اعتذاره لمحمد العويس حارس الأهلي بعد الاحتكاك، الذي نتج عنه إصابة الثاني بكسر في عظمة الوجه خلال مباراة الفريقين في الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين التي خسرها الفيصلي 1 / 3، وقال، "لم أكن أقصد إصابة زميلي العويس وكان الارتقاء نحو الكرة بحماس رغبة في خطف الكرة وتسجيل الهدف، لكني فوجئت بالاصطدام به لأن الكرة هوائية ولم أشاهد زميلي".

وسيجري العويس عملية جراحية الأحد المقبل، لتثبيت الكسر في عظمة الوجه بواسطة شريحة معدنية، على يد الجراح السعودي الدكتور عبدالله الفيضي، استشاري جراحة الوجه والفكين، على أن يعاود اللاعب نشاطه خلال ثمانية أسابيع.

وأكد ألفيس أن العويس يظل زميلا داخل الملعب، وقال "حزنت جدا لإصابته وتظل المنافسة في الكرة، بعيدا عن الأمور الخارجة عن الأخلاق الرياضية، والكرة لا تخلو من مثل الاحتكاكات مرة أخرى أقدم اعتذاري له ولناديه وجماهيره".

وأوضح أنه كان ينوي زيارة اللاعب في المستشفى لكن حال دون ذلك توقيت رحلة المغادرة الذي كان يتطلب منه الحضور إلى المطار عقب نهاية المباراة مباشره متمنيا للاعب السلامة والعودة السريعة إلى المستطيل الأخضر.

وعن المباراة قال، "كانت صعبة وقوية لعبنا مباراة كبيرة لم يحالفنا التوفيق حيث قدمنا مردودا إيجابيا، خاصة خلال مجريات الشوط الأول الذي أضعنا فيه فرصا عدة، مضيفا، "فترة التوقف فرصة لترتيب الأوراق من جديد ومعالجة الأخطاء والعودة أكثر قوة وتعويض النقاط المهدرة"، مختتما قوله، "غيابي عن التسجيل خلال المباريات السابقة يعود إلى الحظ فقط، ولا بد من العودة لهز الشباك".