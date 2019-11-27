الأسهم السعودية تتراجع 1.7 % .. وتحركات فترة المزاد ترفع السيولة إلى 5.7 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية للتراجع لتغلق عند 7877 نقطة فاقدة 135 نقطة بنحو 1.7 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" نحو 24 نقطة 2.2 في المائة ليغلق عند 1119 نقطة، بضغط من قطاع المصارف بقيادة "الراجحي".

وكان إغلاق السوق قبل المزاد عند 7921 نقطة بفارق نقطة عند الدعم الذي أشير إليه في التقرير السابق، وشهدت فترة المزاد نشاط لافت، فخلال عشرة دقائق تم تداول بقيمة 3.3 مليار ريال وهو ما يفوق ما تم تداوله خلال الجلسة حيث كانت 2.3 مليار ريال، وبعد المزاد السوق فقدت 43 نقطة. تلك التحركات الاستثنائية لا يمكن معرفة أثرها في تداولات اليوم، لكن مع الاستمرار بالتداول دون 7920 نقطة ستبقى الضغوط البيعية تهدد مسار السوق التصاعدي، وستبقى تلك الضغوط مستمرة حتى مستويات 7660 نقطة، ما لم تعود فوق متوسط 21 يوما عند 7920 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الجلسة عند 8013 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8024 نقطة رابحا 0.14 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7877 نقطة فاقدا 1.7 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 7877 نقطة فاقدا 135 نقطة بنسبة 1.7 في المائة. وارتفعت السيولة 97 في المائة بنحو 2.8 مليار ريال لتصل إلى 5.7 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 81 في المائة بنحو 85 مليون سهم لتصل إلى 190 مليون سهم، اما الصفقات فتراجعت 2 في المائة بنحو ألفي صفقة لتصل إلى 117 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" 1.5 في المائة، يليه "النقل" 0.97 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" 0.19 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" 3.2 في المائة، يليه "المصارف" 2.1 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" 1.9 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 57 في المائة بقيمة 3.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 16 في المائة بقيمة 895 مليون ريال، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 5 في المائة بقيمة 261 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "أنعام القابضة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 8.73 ريال، يليه "سابتكو" 4 في المائة ليغلق عند 16.40 ريال، وحل ثالثا "أسمنت حائل" 3.2 في المائة ليغلق عند 10.20 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "مجموعة صافولا" 5.6 في المائة ليغلق عند 30.60 ريال، يليه "إكسترا" 4.2 في المائة ليغلق عند 66.10 ريال، وحل ثالثا "الأهلي" 4 في المائة ليغلق عند 45.25 ريال. وكان الأعلى تداولا "العربي" بقيمة 975 مليون ريال، يليه "ساب" بقيمة 897 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 691 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية