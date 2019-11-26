166 مليار ريال صادرات السعودية غير النفطية في 9 أشهر .. 16.5 % منها للصين

بلغت صادرات السعودية من المنتجات غير النفطية خلال الفترة الممتدة من بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث؛ أي خلال تسعة أشهر، نحو 165.8 مليار ريال (44.2 مليار دولار)، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة البالغة نحو 174.8 مليار ريال (46.6 مليار دولار)، بنسبة تراجع 5.2 في المائة بما يعادل نحو تسعة مليارات ريال.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن السعودية صدرت نحو 16.5 في المائة من تلك المنتجات إلى الصين بقيمة بلغت نحو 27.3 مليار ريال، إذ رفعت الصين نصيبها مقارنة بنحو 15.1 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي البالغة حينها نحو 26.4 مليار ريال.

وعلى الرغم من تقديرات المحللين حول تراجع التجارة الخارجية الصينية، في ضوء الحرب التجارية التي تخوضها بكين مع الولايات المتحدة، إلا أنها مع تجارتها مع السعودية - وفق البيانات الحالية حتى نهاية الربع الثالث – لا تزال في نمو، إذ نمت صادرات السعودية غير النفطية إلى الصين خلال الأشهر التسعة بنسبة 3.4 في المائة.

وبلغت صادرات السعودية غير النفطية إلى الصين خلال الربع الثالث نحو 9.2 مليار ريال، فيما بلغت نحو 8.8 مليار للربع الثاني ونحو 9.4 مليار ريال للربع الأول، وتعد صادرات الربع الأول هي الأعلى تاريخيا بحسب البيانات المتوافرة.

وبحسب الرصد، كانت الهند الأكثر نموا في استيراد المنتجات السعودية غير النفطية، رغم أنها تأتي في المرتبة الرابعة، إذ خلال الفترة بـ8.5 في المائة، لتبلغ نحو 10.6 مليار ريال مقارنة بنحو 9.8 مليار ريال للفترة المماثلة، وتشكل صادرات السعودية غير النفطية إلى الهند نحو 6.4 في المائة من الإجمالي.

ومن بين أكثر الدول حصصا من صادرات السعودية غير النفطية، تأتي الإمارات بعد الصين من حيث النسبة بـ12.4 في المائة بما يعادل نحو 20.5 مليار ريال، متراجعة بـ8.7 في المائة على أساس سنوي.

فيما تأتي دول الاتحاد الأوروبي ثالثا بنسبة 11.4 في المائة بما يعادل نحو 18.96 مليار ريال، مقارنة بنحو 19.9 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى الرغم من نمو الصادرات إلى الهند والصين خلال الفترة، إلا أن تراجعها للاتحاد الأوروبي بـ 5 في المائة والإمارات بـ8.7 في المائة، حد من نمو الصادرات غير النفطية للسعودية خلال الفترة.

وتركزت صادرات السعودية غير النفطية في ثلاثة منتجات هي اللدائن والمطاط والصناعات الكيماوية وكذلك المعادن، حيث استحوذت اللدائن والمطاط على نحو 34.9 في المائة من الصادرات لتبلغ نحو 57.8 مليار ريال بنمو 2 في المائة.

فيما تأتي الصناعات الكيماوية ثانيا بـ32.4 في المائة بما يعادل نحو 53.6 مليار ريال، متراجعة بـ2.6 في المائة خلال الفترة.

وثالثا حلت صناعات المعادن مشكلة 8.2 في المائة من حجم الصادرات غير النفطية، لتبلغ نحو 13.5 مليار ريال، مع الأخذ في الحسبان تراجع صادرات صناعات المعادن خلال الفترة بـ7 في المائة على أساس سنوي.



• وحدة التقارير الاقتصادية