الأسهم الأمريكية تنتعش بعد نتائج مالية متباينة لشركات التجزئة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسة في "وول ستريت" قليلا عند الافتتاح، بعدما أغلقت على مستويات قياسية مرتفعة في الجلسة السابقة، حيث أعلنت شركات تجزئة عدة، نتائج مالية متباينة، وفقا لـ "رويترز".

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 14.28 نقطة فقط، أو 0.05 في المائة، إلى 28080.75 نقطة عند الفتح، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الأوسع نطاقا، 1.21 نقطة أو 0.04 في المائة، إلى 3134.85 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 2.91 نقطة أو 0.03 في المائة، إلى 8635.40 نقطة.

من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية مع سعي المستثمرين إلى استقاء مؤشرات ملموسة على أي تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، بينما تراجع مؤشر داكس الألماني 0.1 في المائة، بينما زاد مؤشرا كاك الفرنسي وفوتسي البريطاني 0.08 في المائة و0.02 في المائة على الترتيب.

وفي آسيا، بلغ مؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوياته في أكثر من عام، بقيادة أسهم شركات المكونات الإلكترونية وتلك المرتبطة بأشباه الموصلات، في الوقت الذي تعزز فيه إقبال المستثمرين على الشركات المعتمدة على التصدير بفضل تراجع الين وإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد مؤشر نيكاي 1.4 في المائة إلى 23608.06 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) 2018، لكنه بعد ذلك تضرر من جراء بعض عمليات البيع لجني الأرباح ليغلق عند 23373.32 نقطة مرتفعا بنسبة 0.4 في المائة خلال الجلسة. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المائة إلى 1705.71 نقطة. وشهدت الأسهم المرتبطة بالرقائق والمكونات الإلكترونية عمليات شراء. وتقدم سهم "أدفانتست كورب" 3.6 في المائة، وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" 2.7 في المائة بينما قفز سهم "موراتا" للتصنيع 4.6 في المائة، وزاد سهم "تي دي كيه كورب" 3.7 في المائة.

وارتفعت أسهم الشركات المعتمدة على التصدير، إذ صعد سهم "سوني كورب" 2.7 في المائة، وأضاف سهم "باناسونيك" 1.4 في المائة، بينما زاد سهم "نيسان موتور" 1.2 في المائة.

وزاد سهم "هيتاشي" 0.9 في المائة بعد أن ذكرت صحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليومية، أمس، أن الشركة اليابانية الكبيرة تقترب من إبرام اتفاق لبيع حصتها البالغة 51 في المائة في "هيتاشي كيميكال" إلى "شوا دينكو"، في صفقة قد تبلغ قيمتها نحو 950 مليار ين (8.7 مليار دولار).

وارتفع سهم "هيتاشي كيميكال" 15.4 في المائة، فيما نزل سهم "شوا دينكو" 6 في المائة ليحتل المركز السابع بين الأسهم الأكثر تداولا على المنصة الرئيسة إذ بدا أن حجم الصفقة كبير للغاية بالنسبة لمجموعة الهندسة الكيماوية.