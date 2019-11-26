الأسهم السعودية تغلق على تراجع 1.7% بضغط من تداولات المزاد

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على تراجع بلغ 135 نقطة بضغط من تداولات المزاد، حيث زادت الخسائر النقطية بعد تداولات المزاد بنحو 43 نقطة.

و وتراجع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 135 نقطة أو ما يعادل 1.7 في المائة عند مستوى 7877 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 5.7 مليار ريال، و بلغ حجم التداول نحو 190 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 117.7 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة أنعام القابضة المكاسب و بالنسبة العليا، فيما ارتفعت أسهم شركة النقل الجماعي بنحو 4 في المائة، ونحو 3.2 في المائة من المكاسب لأسهم شركة اسمنت حائل كثالث أعلى الشركات من حيث المكاسب، في المقابل ارتفعت أسهم 62 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 118 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة مجموعة صافولا الخسائر بنحو 5.5 في المائة، تلاه شركة إكسترا بنحو 4.2 في المائة، وكذلك تراجعت أسهم البنك الأهلي بنحو 3.8 في المائة.

وكان سوق نمو قد ارتفع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 6.56.7 في المائة، فيما بلغت قيم التداول نحو 47.3 مليون ريال وذلك عبر تداول 0.93 مليون سهم.