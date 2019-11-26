مدير وكالة الطاقة: يتعين على أوبك اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي الهش

قال مدير وكالة الطاقة الدولية لرويترز اليوم الثلاثاء إنه يتعين على دول أوبك، التي من المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة مستويات إنتاجها من النفط، اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي الذي ما زال "هشا للغاية".

وقال فاتح بيرول خلال مقابلة على هامش مؤتمر للطاقة في أوسلو "القرار بأيدي دول أوبك، لكن ما أراه هو أن الضغط على أوبك زائد روسيا قوي نتيجة للنمو القوي من الدول خارج المنظمة.. الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا وغيرهم.

"سيكون هناك الكثير من النفط في السوق. لدي أمل في أن يتخذوا القرار المناسب لأنفسهم وللاقتصاد العالمي".