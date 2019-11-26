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أسواق الأسهم- السعودية

7 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 15.8 مليون ريال

«الاقتصادية» من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 7 صفقات خاصة بنحو 15.8 مليون ريال على نحو 395.6 ألف سهم تمت على عدة شركات مدرج في السوق الرئيسية.

في حين أغلق السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7941 نقطة، بخسائر بلغت 71 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 1.3 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 52.6 مليون سهم.

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

بدجت السعودية

34.5

57,939

1,998,896

جرير

158.8

16,674

2,647,831

ساكو

50.3

33,822

1,701,247

المجموعة السعودية

21.3

70,255

1,496,432

وقت اللياقة

69.5

22,745

1,580,778

سامبا

30

159,714

4,791,420

المتقدمة

47

34,543

1,623,521
 
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