7 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 15.8 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 7 صفقات خاصة بنحو 15.8 مليون ريال على نحو 395.6 ألف سهم تمت على عدة شركات مدرج في السوق الرئيسية.

في حين أغلق السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7941 نقطة، بخسائر بلغت 71 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 1.3 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 52.6 مليون سهم.