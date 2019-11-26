تسعير خام دبي لشهر فبراير بخصم 0.45 دولار للبرميل

قالت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي اليوم الثلاثاء إن الإمارة حددت الفرق الرسمي في سعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر فبراير بخصم 0.45 دولار للبرميل.

يطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم فبراير في نهاية ديسمبر لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل فبراير .