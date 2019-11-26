نائب وزير «الصناعة»: تسهيلات للاستثمار في قطاع التعدين وزيادة الإنتاج

أوضح المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن القيمة الكلية المتوقعة للثروة المعدنية في المملكة تتجاوز 1.3 تريليون دولار (4.8 تريليون ريال)، مؤكدا الاتجاه لزيادة الإنتاج في ظل الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعدين من الحكومة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر المعادن والمال، المنعقد في العاصمة البريطانية لندن، أمس، والمستمر حتى 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، واستعرض فيها مشروع الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة.

ودعا المديفر خلال المؤتمر، المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة المتوافرة فيه، ومنها التسهيلات التي تقدمها الحكومة لتسهيل عملية الاستثمار في المملكة.

وقال، إن الوزارة تسعى إلى تحقيق الأهداف الطموحة التي رسمتها رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام المقبلة، بهدف بناء قطاع تعدين على مستوى ومواصفات عالمية في السعودية، وتطوير سلاسل القيمة المتكاملة للثروات المعدنية، وذلك للارتقاء بمقومات القطاع ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد في المملكة بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات.

وقال المديفر، "نحن فخورون بوجودنا في هذا المؤتمر العالمي المهم وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة الآن في مجال التعدين السعودي، الذي شهد أخيرا تحولا كبيرا وواسع النطاق، حيث تولي رؤية المملكة 2030 قطاع التعدين أهمية كبيرة، ونتيجة لذلك أطلقنا استراتيجية تعدين سعودية جديدة، تهدف إلى بناء وتطوير قطاع التعدين، ليسهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 176 مليار ريال، ورفع العوائد المالية للقطاع إلى تسعة مليارات ريال، إضافة إلى توليد أكثر من 200 ألف وظيفة إضافية.

وأفاد بأنه تم تحديد مجموعة من المبادرات لتحقيق أهداف الاستراتيجية تحت ثلاثة محاور، توفير البيانات الجيولوجية وتسريع الاستكشاف، تيسير الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وضمان استدامة وتمويل القطاع، وتطوير سلسلة القيمة والصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي يعد من أكبر وأضخم المبادرات التي تهدف إلى توفير البيانات الجيولوجية عالية الجودة والموثوقية، لصخور الدرع العربي لدعم الاستثمار في عمليات الاستكشاف وجذب الاستثمار في مجال التعدين من خلال تنفيذ مسوحات جيوفيزيائية وجيوكيميائية وخرائط جيولوجية لمساحة تبلغ نحو 700 ألف كيلو متر مربع.

واختتم كلمته، بالتشديد على إدراك المملكة الحاجة إلى تحسين قطاع التعدين لديها من أجل تشجيع مزيد من الاستثمار، وهو ما دعا إلى استثمار 3.8 مليار دولار، لتحقيق ذلك الهدف عبر ثلاث طرق تمثلت في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، من خلال تحسين التنظيم والرقمنة، وضمان استدامة قطاع التعدين في المملكة وتحديد فرص الاستثمار فيه، إضافة إلى تحسين جودة وتوافر البيانات الجيولوجية للمساعدة على الاختيار الصحيح للأهداف الجديدة، وبناء قطاع التعدين السعودي على مستوى عالمي على أساس تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين.