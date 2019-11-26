4.9 مليار ريال تكاليف التمويل لـ 110 شركات مدرجة في 3 أشهر بنمو 12.8 %

بلغت قيمة تكاليف التمويل لـ110 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 4937.1 مليون ريال، مقارنة بـ 4377.0 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة نموا 12.8 في المائة بما يعادل 560.1 مليون ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى القوائم المالية للربع الثالث 2019 للشركات المدرجة، شكلت تكاليف التمويل للربع الثالث لـ110 شركات، نحو 3.58 في المائة من إيراداتها أو مبيعاتها البالغة نحو 137.94 مليار ريال.

وتم احتساب "تكاليف التمويل" لـ110 شركات فقط لعدة أسباب، أولا تم استثناء قطاع المصارف حيث لا تفصح المصارف عن تكاليف ودائع عملائها إلا في القوائم المالية السنوية.

كما تم استبعاد ثماني شركات لعدم إفصاحها عن قوائمها المالية المفصلة للربع الثالث 2019 والشركات كالتالي: (اللجين وثمار وأبومعطي والمراكز العربية وعذيب ووفا للتأمين والخضري وتهامة)، إضافة إلى جميع شركات قطاع التأمين باستثناء شركة واحدة، وبعض الشركات الأخرى لعدم وجود بند تكاليف تمويل في قائمة الدخل.

وذلك فضلا عن استبعاد الشركات التي يكمن نشاطها في استثمارات متفرقة مثل شركة "المملكة القابضة، والشرقية الزراعية، والباحة للاستثمار، وعسير، والمتطورة، وجازان، والقصيم، والأحساء للتنمية".

وفيما يخص نسبة التغير في تكاليف التمويل للشركات الـ110 خلال الربع الثالث 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يتبين أن ست شركات سجلت نموا في تكاليف التمويل بنسبة 100 في المائة، بينما سجلت 22 شركة نموا في تكاليف التمويل بنسبة فاقت الـ 50 في المائة حتى أقل من 100 في المائة، و46 شركة سجلت نموا في تكاليف التمويل نسبته من 0.1 في المائة حتى أقل من 50 في المائة.

في المقابل، سجلت ست شركات تراجعا في قيمة تكاليف التمويل بنسبة فاقت الـ100 في المائة ووصلت إلى 3799 في المائة، وهي "الشركة الوطنية للتعليم" إذ بلغت قيمة تكاليف التمويل نحو 40 ألف ريال مقارنة بـ1.58 مليون ريال خلال الربع نفسها من العام السابق، علما بأن الربع الثالث يعد آخر ربع لها في سنتها المالية.

كما سجلت خمس شركات تراجعا في قيمة تكاليف التمويل بنسب راوحت بين 50 وأقل من 100 في المائة، فيما سجلت 25 شركة تراجعا في قيمة التمويل بنسبة راوحت بين 0.9 في المائة وأقل من 50 في المائة.

وبذلك تكون 36 شركة قد سجلت تراجعا في تكاليف التمويل، مقابل نموه في 74 شركة.

وفيما يخص نسبة تكاليف التمويل إلى الإيرادات، يتضح أن شركتين في قطاع إدارة وتطوير العقارات من أصل الشركات الـ110، سجلتا نسبا مرتفعة لتكاليف التمويل مقارنة بالإيرادات، راوحت بين 51.1 في المائة و73 في المائة.

فيما بلغت نسبة تكاليف التمويل إلى الإيرادات في تسع شركات، أعلى من 10 في المائة حتى 29 في المائة، و19 شركة من 5 في المائة حتى أقل من 10 في المائة، أما بقية الشركات البالغ عددها 80 شركة فبلغت النسبة 0.02 في المائة حتى أقل من 5 في المائة.



* وحدة التقارير الاقتصادية