واردات الصين من الخام السعودي تقفز 76 % في أكتوبر بفضل طلب المصافي

قفزت واردات الصين من النفط الخام السعودي 76.3 في المائة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بفعل زيادة الطلب من مصاف جديدة في الوقت، الذي استعادت فيه السعودية مركزها كأكبر مورد للصين، التي تعد أعلى بلد مستورد للنفط في العالم.

وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أمس، زيادة شحنات النفط السعودي إلى 8.41 مليون طن أو 1.98 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ1.74 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول أو 1.12 مليون برميل يوميا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتلقت شحنات الخام الواصلة من السعودية الدعم من شركتي تكرير جديدتين مستقلتين هما "هنجلي للبتروكيماويات" في شمال الصين و"تشجيانغ للبتروكيماويات" في الجنوب.

ووفقا للوكالة، لم تحد الاعتداءات على منشأتين لمعالجة النفط السعودي في 14 أيلول (سبتمبر) الماضي، من تدفقات النفط في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، إذ قامت شركة أرامكو السعودية بالسحب من المخزونات للحفاظ على تدفق الإمدادات لعملائها. إلى ذلك، قالت مصادر في "أوبك" إنه من المقرر أن تعقد المنظمة وحلفاؤها سلسلة من الاجتماعات لاتخاذ قرار بشأن سياستهم لإنتاج النفط في فيينا في الفترة من الرابع حتى السادس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وهو جدول زمني أكثر اختصارا، مقارنة بما كان مخططا في السابق.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول "وبك" وحلفاء مثل روسيا، في إطار ما يعرف باسم "أوبك+"، إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حتى آذار (مارس) 2020 لدعم السوق. ومن المتوقع أن يمددوا الاتفاق في اجتماع كانون الأول (ديسمبر).

وقال مصدر في "أوبك" أمس، إن مجموعة تضم مسؤولين يطلق عليها اسم اللجنة الفنية المشتركة ستجتمع في الرابع من كانون الأول (ديسمبر)، بتأخير لمدة يوم، عما كان مقررا في البداية.

وذكر المصدر أنه بعد ذلك، ستجتمع لجنة تضم وزراء من "أوبك" والمنتجين المستقلين يطلق عليها اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الخامس من كانون الأول (ديسمبر)، أيضا بتأخير لمدة يوم عن المخطط في البداية.

وسيعقب اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي عادة ما تقدم توصية بشأن الإنتاج إلى "أوبك+" بالكامل، في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) مؤتمر "أوبك" الكامل، حيث ستقرر المنظمة سياستها للإنتاج.

وبعد ذلك بيوم في السادس من كانون الأول (ديسمبر)، سيعقد الوزراء من "أوبك" وخارجها اجتماعهم لاتخاذ قرار بشأن سياسة "أوبك+".