أسواق المال العالمية تصعد مع تجدد الآمال بقرب التوصل إلى اتفاق تجاري

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الافتتاح اليوم حيث تعززت التوقعات لهدنة في حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين بعد تقرير بأن البلدين يقتربان من اتفاق، وفقا لـ"رويترز".

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 42.15 نقطة بما يعادل 0.15 في المائة ليفتح على 27917.77 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.15 نقطة أو 0.23 في المائة مسجلا 3117.44 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 39.76 نقطة أو 0.47 في المائة إلى 8559.65 نقطة.

من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية لليوم الثاني على التوالي عقب تقارير عن اقتراب واشنطن وبكين من إبرام اتفاق تجاري، وارتفع سهم "إل في إم إتش" بعد توقيع اتفاق لشراء سلسلة تيفاني الأمريكية للمجوهرات.

وزاد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1 في المائة وقادت شركة التعدين، شديدة التأثر بالتجارة، المكاسب.

وفي آسيا، سجلت الأسهم اليابانية أكبر مكاسب في أسبوعين اليوم مع تنامي ثقة المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري.

وأغلق مؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 0.78 في المائة إلى 23292.81 نقطة مسجلا أكبر زيادة منذ 12 تشرين الثاني (نوفمبر)، وقاد الاتجاه الصعودي قطاع تكنولوجيا المعلومات والمعدات الصناعية بفضل استفادتهما من زيادة الطلب الخارجي.

وصعد 191 سهما على مؤشر نيكاي في حين نزل 29. وكانت أكبر مكاسب على المؤشر من حيث النسبة المئوية لشركة جيه إف إي هولدينجز لصناعة الصلب التي صعد سهمها 4.19 في المائة وتلتها "هيتاشي كونستراكشون ماشينري" التي ارتفعت 4.18 في المائة و"باسيفيك ميتلز" 4.16 في المائة.

وسجل سهم "باناسونيك كورب" أكبر خسارة عند 2.29 في المائة وتلته "كومسيس هولدينجز" لبناء منشآت الاتصالات التي تراجعت 2.14 في المائة و"هينو موتورز التي" نزلت 1.94 في المائة.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 في المائة إلى 1702.96 نقطة.