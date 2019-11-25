اندماجات عبر الأطلسي تعود بالأسهم الأوروبية لذروة 4 سنوات

شهدت الأسهم الأوروبية أفضل يوم لها في ستة أسابيع اليوم، مع تعزز المعنويات بفضل صفقات عبر الأطلسي أبرمتها ال.في.ام.اتش مالكة علامة لوي فيتون، ونوفارتس السويسرية لصناعة الأدوية، فضلا عن آمال أن تبرم الولايات المتحدة والصين اتفاق تجارة.

وصعدت أسهم ال.في.ام.اتش اثنين بالمئة مع اتفاق الشركة الفرنسية على شراء صانع الحلي الأمريكي تيفاني مقابل 16.2 مليار دولار في أكبر صفقة استحواذ تبرمها حتى الآن.

وارتفع سهم باندورا الدنمركية، منافسة تيفاني الأقل سعرا، واحدا بالمئة، في حين صعدت أسهم صناع منتجات فاخرة آخرين مثل كيرينج الشركة الأم لجوتشي وصانع السترات الإيطالي مونكلير وبوربري لندن بين 0.4 و2.7 بالمئة.

وقال ديفيد مادن، المحلل لدى سي.ام.سي ماركتس في لندن، "بعض الشركات في قطاع التجزئة تشكو من ضعف الطلب، لكن العلامات الفاخرة تميل إلى الصمود عندما تتباطأ الاقتصادات حيث يبلي بالغو الثراء عادة على نحو أفضل في ظل الأجواء الاقتصادية المكفهرة."

وقدمت أسهم نوفارتس أكبر دعم للمؤشر ستوكس 600 الأوروبي على خلفية صفقة استحواذ صانع الدواء على شركة ذا ميديسنز مقابل 9.7 مليار دولار، لتوسعة محفظة عقاقير علاج أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتصدرت أسهم السفر والترفيه والرعاية الصحية مكاسب القطاعات في أنحاء أوروبا وسط صعود جماعي.

وأغلق ستوكس 600 مرتفعا بنسبة واحد بالمئة إلى ذروة أربعة أسابيع، مع تسجيل مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة.

