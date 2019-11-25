أجلت زفافها 18 عاما لإنقاص وزنها

تحدت امرأة أمريكية (36) عاما، كثيرا من الصعاب من أجل تحقيق حلم طالما راودها، ونجحت أخيرا في الوصول إلى هدفها، وإن كان متأخرا.

التقت شارمين بروكس مع دارين سكويرز -زوجها الحالي- في عام 2001، عندما كان عمرها 17 عاما، ومنذ ذلك الوقت أخذ وزنها يزيد بشكل مطرد، الأمر الذي حرمها من ارتداء فستان العمر، وبالتالي تأجيل زفافها 18 عاما.

وخلال هذه الأعوام الـ18 كافحت بروكس كثيرا من أجل إنقاص وزنها الذي كان يفوق 100 كيلوجرام، إلى أن تمكنت أخيرا من الوصول إلى الوزن المثالي الذي يمكنها من ارتداء الفستان الأبيض.

وأكدت بروكس أنها دخلت في حالة اكتئاب وسط الأزمة المالية التي ضربت العالم عام 2010، فكانت تقضي معظم وقتها في النوم، ما أسهم في زيادة وزنها.

وكانت نقطة التحول بالنسبة إلى بروكس في عام 2014، حينما أصبحت لا تطيق وزنها، وبعد أن أصبح جسمها يشكل لها عائقا في حياتها، فقررت حينها العودة إلى وزنها الأصلي حين كانت في السابعة عشرة من عمرها.

وتمكنت أخيرا بروكس من إقامة حفل زفافها، وارتداء الفستان الأبيض الذي طالما حلمت به، وهو ما يعد حلما بالنسبة إلى كثير من الفتيات.