هيئة السوق المالية تفتح باب التقدم للحصول على تصريح تجربة التقنية المالية للدفعة الثالثة

​ أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح باب التقدم لاستقبال الدفعة الثالثة من طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية ابتداءً من تاريخ 2019/12/01م حتى تاريخ 2020/01/30م.

وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/ 1424هـ الموافق 2003/07/31م، وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 1439/04/23هـ الموافق 2018/01/10م، والتي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم ابتكار التقنية المالية في السوق المالية بالمملكة العربية السعودية،

وسبق أن أعلنت الهيئة فتح باب استقبال الدفعة الأولى من طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية في شهر فبراير من عام 2018م، وتسلمت مجموعة من الطلبات، وأصدر مجلس هيئة السوق المالية موافقته على إصدار أول تصريحين لتجربة التقنية المالية لتقديم خدمات تمويل الملكية الجماعي، ثم فتحت الهيئة باب استقبال الدفعة الثانية في شهر أكتوبر من عام 2018م، واستقبلت مجموعة من الطلبات، وأصدر مجلس هيئة السوق المالية الى حينه موافقته على إصدار ستة تصاريح لتقديم خدمات تمويل الملكية الجماعي وخدمات المستشار الآلي.

وتأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز ابتكار وتطوير التقنية في السوق المالية، وتوفير إطار تنظيمي داعم للمشاركين لممارسة أعمالهم بكفاءة في ظل التطور السريع في استغلال التقنية المالية المرتبطة بأعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، وسعياً إلى إيجاد وسائل تمويل واستثمار جديدة لرواد الاعمال والمستثمرين مبنية على استراتيجية الهيئة في تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار التي تعمل تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتدعو الهيئة جميع المهتمين بالتقنية المالية ورواد الأعمال إلى التقدم للحصول على التصريح من الهيئة، على أن تكون منتجاتهم تعزز الابتكار في التقنية المالية وتحقق النمو والكفاءة والمنافسة في السوق المالية بالمملكة، وتتطلع الهيئة لاستقبال نماذج جديدة في هذه الدفعة من ضمنها ما يسهل توزيع المنتجات الاستثمارية، ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.