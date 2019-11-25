الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع طفيف وسط سيولة بلغت 2.9 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على ارتفاع طفيف ليعود ويغلق فوق مستوى 8 الاف نقطة، في حين ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنحو 6.5 في المائة أو مايعادل 353 نقطة ليغلق عند مستوى 5785 نقطة.

و ارتفع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 14 نقطة أو ما يعادل 0.2 في المائة عند مستوى 8013 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 2.9 مليار ريال، و بلغ حجم التداول نحو 104.9 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 119.8 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة ثمار المكاسب و بالنسبة العليا، فيما أرتفعت أسهم شركة مهارة بنحو 3 في المائة، ونحو 2.9 في المائة من المكاسب لأسهم شركة شمس كثالث أعلى الشركات من حيث المكاسب، في المقابل ارتفعت أسهم 81 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 99 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة سلامة للتأمين الخسائر بنحو 7.3 في المائة، تلاه شركة عناية للتأمين بنحو 4.4 في المائة، وكذلك تراجعت أسهم شركة ريدان بنحو 4.3 في المائة.

وكان سوق نمو قد ارتفع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 6.5 في المائة، فيما بلغت قيم التداول نحو 27.6 مليون ريال وذلك عبر تداول 0.64 مليون سهم، كأدنى تداول يومي منذ نحو شهر.