"ال في ام اش" للصناعات الفاخرة تشتري "تيفاني" بأكثر من 16 مليار دولار

اشترت مجموعة المنتجات الفاخرة الأولى عالميا، الفرنسية "ال في ام اش" العلامة الأميركية الشهيرة والعريقة للمجوهرات "تيفاني" لقاء 16,2 مليار دولار، في عملية استحواذ قياسية ستعزز مكانتها في الولايات المتحدة وتضيف إلى محفظتها من العلامات التجارية.

وقال رئيس مجموعة "ال في ام اش" برنار ارنو "إنها علامة ترتدي طابعا رمزيا كبيرا وأيقونة لأميركا ستصبح بذلك فرنسية إلى حد ما"، مؤكدا أن "تيفاني" تملك "إمكانيات كبيرة وتاريخا مهما".

وأضاف الملياردير ارنو في بيان مشترك مع "تيفاني" أن مجموعته "تطمح إلى منح البريق لهذه العلامة الرمزية بكل العناية والتصميم اللذين بذلا من أجل كل الدور التي انضمت إلينا عبر التاريخ".

وتملك "ال في ام اش" علامات لوي فويتون وديور وشمبانيا فوف كليكو وموي اند شاندون.

وكانت المجموعة العالمية العملاقة للصناعات الفاخرة التي يملكها الملياردير الفرنسي برنار أرنو عرضت الاستحواذ على المجموعة الأميركية لقاء 120 دولارا للسهم الواحد، قبل زيادة عرضها إلى 130 دولارا قبل أيام و135 دولارا مع التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الجانبان أن "الاتفاق النهائي المبرم" لعملية الاستحواذ هذه "قدرت قيمة تيفاني بحوالى 14,7 مليار يورو أي 16,2 مليار دولار".

وقال المدير العام للمجموعة الأميركية الساندرو بوليولو في البيان نفسه إن هذه الصفقة بالنسبة لتيفاني "تأتي بينما تقوم علامتنا بعملية تحول كبيرة" و"ستؤمن في وقت واحد دعما ووسائل وزخما إضافيا لبلوغ هذه الأهداف".