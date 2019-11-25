برعاية خادم الحرمين الشريفين.. "الصحة" تنظم المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تنظم وزارة الصحة المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود تحت عنوان " نموذج الرعاية الصحية للحشود" ، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2019م بمحافظة جدة.

وبحسب "واس" أوضحت وزارة الصحة أن المؤتمر الذي سيحظى بمشاركة واسعة من الخبراء والعلماء من مختلف دول العالم والعديد من المنظمات والمؤسسات العالمية والإقليمية والمحلية، يهدف إلى الخروج بإطار عالمي ومتطلبات الرعاية الصحية للحشود، بعد استعراض أفضل الممارسات المحلية والعالمية ومناقشة آخر المستجدات العلمية في هذا المجال.

ويُعـد المؤتمر فرصة تستعرض المملكة من خلاله تجربتها في مواسم الحج، كونها تجربة فريدة من نوعها في إدارة أكثر من ثلاثة ملايين حاج من مختلف أنحاء العالم في نطاق جغرافي وزمني محدّد، إلى جانب الفعاليات الثقافية والترفيهية والسياسية التي تستضيفها المملكة بكل احترافية واقتدار.

وسيناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات ذات الصلة بصحة وإدارة الحشود، بحضور أكثر من 30 دولة، ويستهدف الممارسين الصحيين المشاركين في إدارة وصحة والحشود ومخططي ومنظمي الفعاليات بمختلف أنواعها.

يذكر أن المركز العالمي لطب الحشود هو مركز وطني متعاون مع منظمة الصحة العالمية في صحة وإدارة الحشود، وأحد مركزين عالميين فقط متخصصين في إدارة الحشود والتجمعات البشرية، وتُعـد المملكة مرجعًا رائدًا في مجال صحة وإدارة الحشود، حيث أن لديها خبرات متميزة في هذا المجال أشادت بها العديد من المنظمات الصحية الدولية.