الملك سلمان يستقبل الأمراء والعلماء وجمعا من المواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، الأمراء، ومفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه رعاه الله. وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد بن تركي، والأمير سعود بن فهد بن فيصل، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن منصور بن سعد، والأمير فيصل بن منصور بن سعد، والأمير فهد بن منصور بن سعد، والأمير فيصل بن تركي بن سعود، والأمير عبدالمجيد بن عبدالاله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بدر بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن منصور بن سعد، والأمير سعود بن عبدالله بن فرحان، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن متعب بن ثنيان.