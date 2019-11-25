زعامة آسيا هلالية .. إنجاز للوطن

توج في اليابان أمس، فريق الهلال السعودي لكرة القدم، بطلا لدوري أبطال آسيا للمحترفين إثر فوزه على أوراوا ريدز الياباني 2 / 0 إيابا على ملعب سايتاما 2002، و1 / 0 ذهابا في الرياض، متوجا باللقب للمرة السابعة في مختلف البطولات الآسيوية.
وضمن الهلال تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للأندية المقررة الشهر المقبل في الدوحة بمشاركة فلامنجو البرازيلي، ليفربول الإنجليزي، الترجي التونسي، مونتيري المكسيكي، هينجين سبور من كاليدونيا الجديدة، والسد القطري المضيف.
وأصبح الهلال الأكثر تتويجا باللقب بالتساوي مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، وحل وصيفا أيضا أربع مرات في 1986 و1987 و2014 و2017.
من جهة أخرى، أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن إقامة احتفالية كبرى للفريق المتوج باللقب الآسيوي، الخميس المقبل، في بوليفارد على مسرح محمد عبده، تحمل عنوان "ليلة زعيم آسيا .. الهلال" بمشاركة الفنانين: رابح صقر، ماجد المهندس، راشد الفارس، وحسين الجسمي.
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