المملكة تبحث دوليا آليات تأمين وسلامة الممرات البحرية وحماية الاقتصاد العالمي

استمرارا لإسهاماتها في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تبحث المملكة بمشاركة دولية، آليات تأمين وسلامة الممرات البحرية وحماية الاقتصاد العالمي، وذلك خلال الملتقى البحري السعودي الدولي الأول، الذي انطلق في الرياض أمس، بحضور عدد من قادة ورؤساء الجهات المعنية وبحريات الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة، خلال افتتاح الملتقى الذي تنظمه القوات البحرية السعودية، تحت عنوان "أهمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية"، ويستمر حتى الغد، أن المشاركين سيناقشون سبل تأمين هذه الممرات، وكيفية التعامل مع التهديدات المستمرة وأثرها في الاقتصاد العالمي، وضمان سلامة الممرات البحرية.

من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية" الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي قائد القوات البحرية الملكية السعودية على هامش الملتقى، أن المملكة تهدف إلى نماء وازدهار دول المنطقة، عبر توفير الأمن البحري الذي لولاه لن يكون هناك اقتصاد.

وأوضح أن العالم شريك رئيس في تعزيز أمن الملاحة البحرية، ولا سيما أن الواردات والصادرات خاصة النفطية، التي تمر عبر الممرات الدولية، تهم جميع دول العالم.

وقال، في كلمته التي ألقاها أثناء الافتتاح، إن التعاون بين الدول يأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تهديدات للممرات وخطوط الملاحة التي تتطلب من الجميع العمل جنبا إلى جنب لتأمين وتعزيز الأمن البحري.

وأضاف، "تم اختيار عنوان «أهمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية» لهذا الملتقى الذي يعد استمرارا لإسهامات المملكة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، ودور القوات المسلحة ممثلة في القوات البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة البحرية على المستوى الوطني وما تقوم به القوات المشتركة ممثلة في قوة الواجب البحرية (15)، والقوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة، لدعم الجهود الإقليمية والدولية، وحماية الممرات البحرية الاستراتيجية وتأمين حركة الملاحة البحرية".

وأكد، أنه يسهم في المحافظة على الاقتصاد العالمي ومكافحة الأعمال غير المشروعة، التي تهدد الأمن البحري في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المنطقة من الإطلالة على بحار ومضائق حاكمة بين ثلاث قارات والاعتماد على البحار كوسيلة رئيسة لنقل الصادرات والواردات بين جميع دول العالم، حيث تمثل خطوط المواصلات البحرية التي تربط الشرق بالغرب من الأبعاد المهمة على المستوى الدولي وبوصف المنطقة أحد أهم مصادر الطاقة الحيوية للعالم.

وأكد الغفيلي، أن ما تتعرض له المنطقة من تهديدات متصاعدة تمس الأمن البحري ممثلة في استهداف واحتجاز ومضايقات للسفن التجارية والتهديد بإغلاق المضائق واستخدام الزوارق المفخخة من قبل الميليشيات المسلحة، وزيادة نشاط عمليات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات والفحم والتهديد بالصواريخ الساحلية لحركة الملاحة البحرية، وبدعم من دول إقليمية كل ذلك هو أساس المهددات للأمن البحري.

وأفاد، بأنه لا يمكن الفصل بين الممرات المائية في المنطقة وبين مجالها الحيوي، على اعتبار أن التهديدات التي يتعرض لها ممر مائي ما تلقي بظلالها على الممرات المجاورة الذي بدوره يعرقل انسيابية حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

بدوره، ألقى الدكتور رميح الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل، كلمة قال فيها، "ننشد من خلال الملتقى البحري السعودي الدولي أن نضيف تأكيدا جديدا على اهتمام المملكة وحرص قيادتها الرشيدة، قياسا إلى ما نعيشه جميعا من دعم لامحدود لصناعة النقل البحري، بما يكفل تطويرها وتحقيق استدامتها".

وبين أن هذا الملتقى يمثل نقلة نوعية في مناقشة سبل تأمين وسلامة الممرات الملاحية، نظرا لدورها المؤثر في حركة الملاحة الدولية، ولا سيما في محيطنا الإقليمي، إذ تشكل مضائق، هرمز وباب المندب وقناة السويس ممرات حيوية في طريق الحركة البحرية عالميا.

وأشار إلى أن تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية يأتي ضمن أولويات المملكة، والتزاماتها أمام المجتمع الدولي وانعكاس هذا على تحقيق ما نعمل ونسعى إليه جميعا، من تطوير النقل البحري وتأمين سلامته، بما يكفل استدامته واستمرار إثرائه للاقتصاد الوطني، مع علمنا جميعا أن النقل البحري هو شريان مهم للاقتصاد العصري وأحد أهم روافده.

وقال، لا يخفى على الحضور الظروف المحيطة في المنطقة، التي تجعل المملكة تولي الأهمية في تأمين سلامة الممرات البحرية الحيوية، لحركة الملاحة البحرية العالمية التي تؤثر بدورها في الاقتصاد العالمي.

من جهته، أوضح الدكتور اندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أن الشركة تتجه إلى تطوير القوات الدفاعية في المملكة وقدراتها الدفاعية بتطوير الصناعة العسكرية والمنتجات والخدمات، سعيا منها إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع الأنظمة والتقنيات البحرية كونها أساس الخدمات في المنطقة.

وأكد، أن الملتقى البحري السعودي الدولي 2019، سيوفر لهم منصة مميزة لمشاركة وتباحث الأمور ذات الأهمية العالية لحماية الممرات الاستراتيجية البحرية العالمية.

عقب ذلك، افتتح الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة، المعرض المصاحب للملتقى، الذي يستمر حتى الغد، وتشارك فيه أبرز الشركات العالمية، لتقديم أحدث المنظومات والتقنيات والمعدات في البيئة البحرية.