«الحبوب»: تراجع واردات الشعير العلفي 39 %

تراجعت واردات السعودية من الشعير العلفي المتعاقد عليه خلال 2019، إلى 5.3 مليون طن، حيث انخفضت 3.4 مليون طن بنسبة 39 في المائة، مقارنة بنحو 8.7 مليون طن تم التعاقد عليها خلال 2018.
وأرجعت المؤسسة العامة للحبوب، سبب انخفاض واردات الشعير العلفي للعام الجاري، إلى تراجع الطلب المحلي، بعد موسم غزير للأمطار أسهم في زيادة المراعي الأمر الذي خفف من الاعتماد على الشعير.
وبحسب بيانات المؤسسة العامة للحبوب، اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن متوسط سعر التعاقد للعام الجاري بلغ نحو 205.6 دولار للطن ما يعادل 771 ريالا، بانخفاض 15 في المائة عن متوسط سعر التعاقد في عام 2018 والذي بلغ 240.8 دولار للطن ما يعادل 903 ريالات. وتعتمد المؤسسة العامة للحبوب إجراءات لضبط جودة الشعير العلفي المستورد وفقا لمعايير الجودة المعتمدة عالميا التي يشرف عليها المختبر المركزي للأبحاث في الإدارة العامة في المؤسسة، والمزود بأحدث الأجهزة والكوادر الفنية المدربة، الذي يعد مرجعا لضبط وتقنين معايير الجودة لجميع مختبرات الفروع التابعة للمؤسسة لما يحويه من أحدث التقنيات والنظم في مجالات عدة.
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