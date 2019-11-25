«هيئة الاتصالات» تنذر مقدمي خدمات بريدية تحصلوا على رسوم غير حكومية

فيما أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عددا من الإنذارات لبعض مقدمي الخدمات البريدية؛ نظير مخالفتهم وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن الرسوم التي تحصلت عليها تلك الشركات غير حكومية.

بحسب المعلومات، فإن الهيئة تتجه إلى إلزام مقدمي الخدمات البريدية بإرجاع قيمة تلك الرسوم غير الحكومية إلى العملاء لمن تقدم بشكوى رسمية لدى هيئة الاتصالات، بعد سريان وثيقة حماية حقوق المستفيدين في 18 المحرم الماضي، بمدة أقصاها 120 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

يأتي ذلك بعد أن رصدت الهيئة فرض بعض الشركات رسوما غير معلنة مقابل خدمات لم يطلبها المستفيد ولم يوافق عليها ومطالبته بسدادها، إضافة إلى الإخلال بمكان تسليم المواد البريدية المتفق عليها مع المستفيدين، الأمر الذي استلزم توجيه إنذار إلى تلك الشركات، وإلزامها بمعالجة المخالفات المذكورة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإنذار الموجه إليها.

يشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت في وقت سابق عن وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية التي تأتي في إطار تحقيق الهيئة دورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، الموكل إليها بقرار من مجلس الوزراء.

وتتضمن الوثيقة مجموعة من القواعد الكفيلة بحماية حقوق المستفيد من الخدمات البريدية، من بينها حق المستفيد في الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنه، وحق تسلم الطرد في التاريخ والمكان المحدد في عقد تقديم الخدمة، كما شملت تنظيم عملية التعاقد مع مقدمي الخدمات البريدية، وإلزامهم بوضع القواعد والإجراءات المتبعة في حال تعذر تسليم الطرود، وعند طلب إعادتها، وقواعد التعويضات وغيرها.

وحددت الوثيقة التزامات مقدمي الخدمة المتعلقة بإعداد أنظمة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدين ومعالجتها، وبينت الأحوال التي يحق فيها للمستفيد رفع شكواه إلى الهيئة، إضافة إلى إلزام مقدمي الخدمات البريدية بتكامل أنظمة استقبالهم ومعالجتهم للشكاوى مع أنظمة الهيئة. وشددت الوثيقة الجديدة على سرعة قيام مقدمي الخدمات في القطاع بالبت في شكاوى المستخدمين، بما لا يتجاوز عشرة أيام كحد أقصى من تاريخ التقديم، حيث تمنح الوثيقة للهيئة الحق في معالجة الشكاوى المصعدة إليها التي لا يتم البت فيها خلال المدة المحددة.