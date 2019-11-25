10.5 ألف قضية تجارية استقبلتها المحاكم في 3 أشهر .. 60 % منها ضد منشآت صغيرة

بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم السعودية خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري، نحو 10.5 ألف قضية على منازعات وخلافات مالية، مسجلة زيادة بنحو 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، "إن 60 في المائة من إجمالي هذه القضايا مقدمة ضد منشآت صغيرة".

واستحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 38 في المائة من هذه القضايا بأربعة آلاف قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة 2800 قضية، ثم المحكمة التجارية في الدمام 1751 قضية، فالمحكمة العامة في مكة المكرمة 569 قضية، والمدينة المنورة 498 قضية.

وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في بريدة 228 قضية، تليها منطقة أبها 133 قضية، فمنطقة تبوك 110 قضايا، ثم منطقة جازان 83 قضية، فحائل 74 قضية، ومنطقة الباحة 46 قضية، تليها منطقة نجران 45 قضية، ثم منطقة الجوف 38 قضية.

وسجلت محاكم منطقة عرعر أقل المناطق في عدد القضايا التجارية خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري باستقبالها 35 قضبة.

يأتي ذلك في وقت أقر فيه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية.

جاء إصدار هذه القواعد بعد الاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء؛ إنفاذا لأحكام الفقرة "الثالثة" من المادة "97" من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية في ضوء ما تضمنه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وبما يتوافق مع طبيعة قضايا الإفلاس.

جرى إعداد تلك القواعد بعد استقصاء متطلبات إجراءات تلك القضايا في المحاكم التجارية، وبعد استطلاع مرئيات الجهات المختصة، والجهات ذات العلاقة، والإفادة من أبرز التجارب الدولية.

تضمنت القواعد 24 مادة تنظم إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية، وشملت أحكام القواعد: الإجراءات المتعلقة بالاختصاص والتبليغات القضائية في طلبات الإفلاس، مهام الوحدة المختصة بإدارة قضايا الإفلاس في المحكمة، إجراءات تقديم الطلب وقيده، تعليق المطالبات، والطلبات التحفظية والنظر في الطلب والفصل فيه، وآلية إصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها.