"المفضلون" .. ميزة جديدة من "فيسبوك" تحمي خصوصية المستخدمين

تعمل "فيسبوك" على تطوير ميزة جديدة تحمي خصوصية المستخدمين باسم "المفضلون"، تشبه تلك المعروفة بـClose Friends، المتاحة في تطبيق "إنستجرام".

وأوضح موقع "تيك كرانش" المتخصص بالأخبار التقنية، أن قيام "فيسبوك" بالعمل على تطوير هذه الميزة يرجع إلى تخوف مستخدمي التطبيق من المنشورات، التي يقومون بمشاركتها مع الأصدقاء، الذين يكونون أقارب أو زملاء في العمل، أو حتى مجرد أشخاص صنفهم المستخدم أصدقاء.

لذا بات من المهم بالنسبة إلى مستخدمي "فيسبوك" توافر ميزة تصنيف الأصدقاء "مقربين"، بحيث تتم مشاركة المنشورات "الخاصة" معهم فقط دون غيرهم من الأصدقاء الآخرين.

وكانت شركة "فيسبوك" قد ذكرت أن نحو 95 في المائة من مستخدمي التطبيق لم يخصصوا قوائم ضمن شبكة معارفهم، لذا فقد عملت على أسلوب "التجميع التلقائي" الذي يجمع الأصدقاء بناء على علاقات المستخدمين مع بعضهم، وتشكيل قوائم فرعية مثل "أصدقاء المدرسة" و"زملاء في العمل"، إلا أن ذلك لم يفلح في إقناع المستخدمين بزيادة المشاركة.

وستحمل الخاصية الجديدة من "فيسبوك" اسم "المفضلون" أو Favorities، بحسب "تيك كرانش"، حيث سيستطيع المستخدمون تصنيف أصدقائهم، وتحديد أولئك الذين يريدون مشاركة بيانات أو صور معينة معهم فقط، سواء كان ذلك من خلال المنشورات أو عبر "الماسنجر".

يذكر أن "فيسبوك" لا تزال تختبر الميزة التي هي في مراحلها الأولى، ولم تقم بعد بتجربتها مع موظفي الشركة أو غيرهم من المستخدمين.