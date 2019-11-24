تجربة فاشلة تكبد صاحب "تسلا" 768 مليون دولار في يوم

تبخر 768 مليون دولار من ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا"، في يوم واحد بعد إطلاق فاشل لأحدث سيارات الشركة الكهربائية مساء الخميس، ووصل صافي ثروته إلى 23.6 مليار دولار، بحسب "العربية".

وعلى الرغم من أن ماسك ليس غريبا على تحمل المخاطر المحسوبة، فرجل الأعمال البالغ من العمر 48 عاما يقبع في المرتبة 41 من بين أغنياء العالم، إلا أن التجربة المكلفة كانت خطأ غير متوقع، حيث تراجعت أسهم الشركة 6 في المائة بعد كشف النقاب عن الشاحنة الصغيرة، التي تحطم زجاج نافذتها المفترض أنه غير قابل للكسر مرتين خلال العرض أثناء محاولة إثبات متانتها.

وقال ماسك عن "سايبرترك"، إنها حرفيا مضادة لرصاص مسدس عيار 9 مليمترات، وهو ما حاول المصمم الرئيس للشركة، فرانز فون هولزهاوزن، تأكيده، لكن التجربة الفعلية أثبتت عكس ذلك.

وسبق أن وصف ماسك السيارة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بأنها تشبه شاحنة الشركة المستقبلية سايبربنك، لكن رد الفعل العام على تصميمها لم يكن كما يتوقع إيلون ماسك، حيث واجهت سخرية كبيرة من شكلها وتصميمها.

وأعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أمس تلقي الشركة حتى الآن 150 ألف طلب لشراء الشاحنة الصغيرة الكهربائية الجديدة "سايبرترك"، دون أي إعلانات.