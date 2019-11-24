أثرياء متقشفون.. أحدهم يفطر بـ3 دولارات وأخرى تزوجت بـ200 دولار

سلط تقرير صحافي الضوء على بعض الأثرياء وسبلهم في الحفاظ على ثرواتهم، بالطبع عدا عن قيامهم بالاستثمارات الناجحة التي تساعد على الحفاظ على ثرواتهم وزيادتها، مثل المستثمر الأمريكي وارن بافيت.

وبحسب التقرير الذي نشرته "سكاي نيوز"، تبلغ ثروة الممثلة والمغنية الأمريكية كريستين آن بيل نحو 20 مليون دولار، وبينما يميل النجوم عموما إلى البذخ في حفلات الزواج، فإن كريستين تزوجت من الممثل داكس شيبرد في مكتب كاتب العدل في مقاطعة بيفرلي هيلز، ولم تزد تكلفة الزواج كله على 200 دولار، إضافة إلى ذلك، فإن كريستين آن تتسوق باستخدام كوبونات الخصم، ومع ذلك، فهي تساعد حملات جمع التبرعات لجمعيات الرفق بالحيوان، وتدعم الجمعية الخيرية "الأطفال الخفيين"، المعنية بأطفال أوغندا.

أما ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، فتقدر ثروتها بنحو 600 مليون دولار، وهي تستخدم دفاية كهربائية لا يزيد سعرها على 40 دولارا بدلا من تدفئة قصر باكنجهام بأكمله. وتستخدم الملكة إليزابيث طلاء أظافر بتكلفة 10 دولارات منذ 30 عاما.

وتقدر ثروة ميت رومني المرشح السابق للرئاسة الأمريكية بنحو 250 مليون دولار. وعلى الرغم من ثروته فإن عضو الحزب الديمقراطي يشتري تذاكر الطيران الاقتصادية، كما أنه يجدد ويصلح منزله بنفسه.

وحاز تي بون بيكنز، المستثمر في قطاع النفط والرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بي بي كابيتال مانجمينت"، لقب "إمبراطور البترول" في وقت ما، وجنى أول مليار بعد بلوغه الـ70. ويمتلك بيكنز عشر بدلات رسمية فقط، ويشتري ثلاث بدلات كل خمسة أعوام.

أما وارن بافيت المستثمر والملياردير الأمريكي، فتبلغ ثروته 86 مليار دولار، وهو "رابع أغنى شخص في العالم"، ولا ينفق أكثر من ثلاثة دولارات على وجبة الإفطار من ماكدونالدز، إضافة إلى ذلك، فهو لم يغير منزله، المكون من خمس غرف نوم، منذ شرائه عام 1958 بـ31 ألف دولار.